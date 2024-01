Milan-Roma | allenamento poi la conferenza di Pioli | Serie A News

José Mourinho torna a San Siro, ma non può an dare in panchina e sarà in tribuna. L'allenatore portoghese della Roma ,... (calciomercato)

José Mourinho torna a San Siro, ma non può andare in panchina e sarà in tribuna. L'allenatore portoghese della Roma ,... (calciomercato)

"C'è gente che dal punto di vista individuale deve dare di più". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia delparlando del momento che sta vivendo la. "Ma noi siamo un gruppo di gente seria, che soffre - ha aggiunto - Ieri la riunione con i giocatori è stata dura, specialmente per qualcuno. ...José Mourinho, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilJosé Mourinho, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Le sue dichiarazioni: PAROLE - "Sono qui da due anni e cinque mesi e sono l'unica ...Mourinho presenta il match contro il Milan in conferenza stampa. Si sofferma a parlare del derby e della situazione della squadra.Esattamente un anno fa, i rossoneri in vantaggio per 2-0 fino al minuto 87 si erano fatti rimontare da una Roma che sembrava spacciata. All’85’, Pioli aveva mandato in campo Gabbia e De Ketelaere, le ...