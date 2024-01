Milan | ma quanto era forte Pato? Quella volta che incantò San Siro

Lilian Brassier è stato accostato al Milan per l'imminente Calciomercato invernale. 'L'Équipe' però svela come ci siano altre squadre in pole (pianetamilan)

Antonio Conte si siederà sulla panchina delBrusca frenata per l'avvicinamento del tecnico. Ecco le motivazioni attuali È Antonio Conte il grande sogno delperriguarda il post Pioli: un ciclo destinato ad arrivare al capolinea. L'ex tecnico del Tottenham è la prima scelta in casa rossonera (al di là del sogno De Zerbi), ma la ...Sul fronte, l'ex difensore friulano ammette che 'qualche errore è stato commesso dalla ... Versante Romaai giallorossi, 'c'era da aspettarsi di più, con Mou allenatore e l'arrivo di Lukaku.L'allenatore portoghese: "Non abbiamo il potenziale di chi lotta per il quarto posto" ...Tutto sul campionato. Eliminato dalla Coppa Italia il Milan ora non vuole interrompere la sua rincorsa alla vetta. Sotto gli occhi di Ibrahimovic e Gerry Cardinale attesi in tribuna d'onore, i rossone ...