Microsoft supera Apple | è la società con il maggior valore in Borsa

(Di sabato 13 gennaio 2024) Roma, 13 gen. (askanews) – Nuovo controsorpasso diai danni diin. Alla chiusura delle contrattazioni a Wall Street, ieri, lafondata da Bill Gates si è ritrovata come nuovo primatista assoluto per capitalizzazione, con un controdi 2.890 miliardi di dollari, a fronte dei 2.870 miliardi della rivale. Nel corso dell’ultima settimana le azioni dihanno guadagnato più del 3%, laddove il titoloè retrocesso in misura analoga. Secondo Cnbcha ottenuto una spinta supplementare giovedì dopo un evento sull’intelligenza artificiale a San Francisco, giudicato positivamente dagli analisti del settore. L’emittente Usa ricorda cheha detenuto il primato di capitalizzazione ...

La conferma che con l’intelligenza artificiale si arriva in alto è il sorpasso di Microsoft ai danni di Apple come società che vale di più al mondo. ... (formiche)

Secondo Cnbcha ottenuto una spinta supplementare giovedi' dopo un evento sullintelligenza artificiale a San Francisco, giudicato positivamente dagli analisti del settore. Lemittente Usa ...NEW YORK -Apple e le strappa il titolo di società che vale di più al mondo. Lo riporta il Financial Times. I titoli disalgono del 2,1% per una capitalizzazione di 2.870 miliardi di ...Roma, 13 gen. (askanews) - Nuovo controsorpasso di Microsoft ai danni di Apple in Borsa. Alla chiusura delle contrattazioni a Wall Street, ieri, la società fondata da Bill Gates si è ritrovata come ...Microsoft è la società che vale di più al mondo: superata Apple dopo la seduta di venerdì di Wall Street. Quanto vale la società di Bill Gates e perché il sorpasso è una rivoluzione per il tech