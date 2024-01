Michael Schumacher | la figlia Gina si sposa a Maiorca | tam-tam sul campione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ladi, si. Il matrimonio dovrebbe tenersi quest'estate, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bunte. In attesa che venga resa nota la data, già si conoscerebbe invece la location: la villa ache la famigliaacquistò da Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Nel frattempo, però, magazine e tv in Germania si domandano se ci sarà anche l'exdi Formula Uno.è nota nel mondo dell'equitazione, una passione che ha ereditato dalla madre Corinna. Come lei anche il fidanzato Iain, che ha partecipato a diversi concorsi. Entrambi tedeschi, sono legati sentimentalmente da sei anni e vivono in Svizzera, dove hanno un proprio ...