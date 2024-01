Mia Goth denunciata | calci in testa ad un attore sul set di MaXXXine

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 13 gennaio 2024) Unha accusato Miadi averlo picchiato nel corso della lavorazione die le accuse sono rivolte anche nei confronti dello studio di produzione A24. James Hunter sostiene di aver subito una commozione cerebrale dopo che l’attrice lo ha preso adurante la produzione del sequel di Pearl. Il film è il terzo titolo della trilogia di film horror diretti da Ti West e interpretati da Miache comprende anche X e Pearl. Nella causa la cui notizia è stata diffusa da Variety, James Hunter afferma di essere stato assunto per tre giorni di lavoro per interpretare il ruolo del parrocchiano morto. La prima notte di riprese, l’si è sdraiato a terra per diverse ore coperto di sangue finto, “sopportando formiche e zanzare”. Frame che ritrae Mia...