“Mi dispiace | non posso” Claudia dall’Abruzzo gela il dottore Ad Affari Tuoi nessuno aveva mai osato tanto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ad, il popolare gioco dei pacchi in onda su Rai Uno, con la conduzione di Amadeus, pronto per la nuova edizione del festival di Sanremo, è stato il momento della concorrente abruzzeseTesta di Celano, cittadina di diecimila abitanti in provincia dell’Aquila. Dopo due puntate in compagnia dei concorrenti della Puglia, è stato il momento dell’Abruzzo. Accompagnata dal padre Nazzareno, entrambi con un look molto particolare che ricorda gli indiani d’America, la concorrente abruzzese ha inseguito a lungo il sogno di portarsi a casa 300mila euro, la vincita record del game show di Rai Uno. La celaneseTesta ha tentato la fortuna ad, il programma di RaiUno condotto da Amadeus. Come detto, accompagnata dal papá Nazzareno, la concorrente ha fatto un ...