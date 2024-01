Mew e Matthew di Amici 23 | la sorella del cantante interviene e spunta un video molto particolare

L’ addio di Mew e Matthew da Amici 23 continua a far discutere e mentre i due ex allievi continuano a dare indizi sul motivo che li ha spinti ad ... (anticipazionitv)

Amici 23 spoiler , per quale motivohanno abbandonato la scuola del talento Dopo le parole di Maria De Filippi emergono nuove indiscrezioni., spoiler sull'abbandono di Amici 23 Nel corso della nuova ...La 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi è in corso e due ragazzi hanno deciso improvvisamente di abbandonare la gara, parliamo di- Spetteguless.it Si tratta di due cantanti che già stavano raccogliendo un buon seguito di fan, come accade ogni anno infatti già dagli appuntamenti pomeridiani, i ...Nella puntata del 14 gennaio di Amici 2023, il palco si è animato di nuove emozioni, promettendo spettacolo e colpi di scena. Le sfide di ballo e canto hanno regalato momenti intensi, mentre gli scont ...Perché il talent di De Filippi ha optato per il silenzio tombale Il motivo si può ipotizzare tramite le mosse social della cantante ...