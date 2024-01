Metz-Tolosa domenica 14 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sfida tra due squadre in lotta per la permanenza in Ligue1 ad infiammare la diciottesima giornata di campionato: il neopromossodi Boloni affronta in casa ildi Martinez. I grenatines vengono dall’amara eliminazione dalla coppa di Francia per mano del Clermont, fermati da un super Djoco e da tre errori su quattro tiri dal dischetto.Dall’altra parte i Violets hanno avuto un impegno decisamente più agevole sul InfoBetting: Scommesse Sportive e

... alle ore 20:45 andrà in scena PSG ", incontro valevole per la Supercoppa di Francia (anche ... Nell'ultimo turno ha batto 3 - 1 in casa il. Precedenti decisamente a favore con 9 vittorie ...... l'ultimo impegno risale alla sfida di campionato con il, battuto 3 - 1 grazie ad un gol di ... Ilin Ligue 1 non vince da tre mesi Il Psg, dopo un inizio traballante, si è ripreso la testa ...Pronostici Coppa di Francia 5-7 gennaio 2024. Da venerdì e nel weekend dell'Epifania si giocano i trentaduesimi della coppa francese.La partita PSG - Tolosa di Mercoledì 3 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la Supercoppa di Francia ...