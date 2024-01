Meteo | oggi limpido ma domenica peggiora | poi arriva un clima mite

Gelo al Nord, ma al Sud temperature più miti con qualche residua nuvola in procinto di abbandonare l'Italia. Secondo le previsioniil tempo sarà bello, limpido quasi ovunque. Domenica 14 gennaio segnerà invece un inizio di cambiamento: passeremo dal freddo al tempo mite in pochi giorni. Una perturbazione, proveniente ...... vivremo ancora temperature frizzanti al Nord, ma al Sud troveremo già temperature più miti con qualche residua nuvola pigra in procinto di abbandonare il nostro Paese: in sintesi,il tempo sarà ...La partita tra Vibonese - Città di Sant’Agata domenica 14 gennaio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in TV e in Streaming la partita valida per la 21° giornata di Serie D G ...La partita Pro Vercelli – Renate del 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di serie ...