Meteo | già da lunedì tornano pioggia | freddo e neve Dove servirà l’ombrello

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) Durante il weekend ilsta arrivando prepotentemente in Italia con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie del periodo. In Europa, intanto, il quadro termico è ancora in forte agitazione. Spiega Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, che in quasi tutto il Continente è stato osservato negli ultimi giorni un paesaggio polare con laa Parigi, Vienna, Monaco di Baviera, con i laghi ghiacciati in Ungheria e con il gelo sui Balcani. In particolare, sui settori settentrionale e orientale dell’Europa il termometro non è salito, durante le ore più “calde”, oltre i -10°C con massime dunque tipiche delle steppe russe. Ma cosa cambierà durante la prossima settimana in Italia?Leggi anche:, arriva Hipolito: l’Italia divisa a metà.farà caldo e ...