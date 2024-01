Meteo | colpo di scena in Italia | torna il caldo anomalo

Leggi su tvzap

(Di sabato 13 gennaio 2024) Questo mese di gennaio ci sta riservando giornate ricche di sole, con un clima mite, inusuale per l'inverno a cui siamo abituati. Ma non è finita qui, perché dalla prossima settimana le temperature potrebbero aumentare nuovamente portando un ondata diaddirittura primaverile. Vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni per i prossimi giorni. ilDalla prossima settimana una ventata dipotrebbe colpire il nostro Paese: un anticiclone africano proveniente dall'interno del Deserto del Sahara, potrebbe allungarsi fino al bacino ...