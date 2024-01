Meluso | «Osimhen e Kvara sono fraterni amici»

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel pre-partita di Napoli-Salernitana, il ds del Napoli Mauroè intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della squadra e del ritiro di questa settimana dopo la sconfitta contro il Torino «Il ritiro è servito per stare insieme ed avere più tempo per spiegarsi e per lavorare. Nella testa abbiamo questa brutta prova da cancellare, da superare mentalmente facendo tre punti oggi»Caso? «cose private, non entriamo nel merito se non che i due calciatori. E’ evidente che delle dichiarazioni dell’agente di, un po’ fuori dalle righe, posdare adito ad altro....

Il Napoli di Walter Mazzarri giocherà contro la Salernitana al Maradona per ritrovare la vittoria. Nel prepartita ha parlato il direttore sportivo azzurro, Mauro Meluso.