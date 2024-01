Melike ?pek Yalova | la vita privata | un matrimonio finito e il ricordo di Atatürk

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 13 gennaio 2024), interprete di Müjgan Hekimoglu in Terra Amara, è un’attrice turca, nata il 29 aprile 1984. Prima di affermarsi come attrice,ha lavorato anche come modella, ma soprattutto ha completato un cursus honorum in Scienze politiche: dopo una laurea in Relazioni internazionali, ha ottenuto un master in Gestione delle crisi presso la Sapienza di Roma. Nel 2019 si è sposata con il produttore cinematografico Altu? Gültan, unconclusosi in un divorzio consensuale, annunciato nel 2021 su Instagram, dove, grande amante dei cani, si mostra spesso in compagnia del suo ultimo cucciolo, Maverick Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...