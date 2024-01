Mei a Papa Francesco Sarebbe un onore averlo a Europei Atletica

"Sarebbe un grande onore accogliere ilall' Olimpico per gli Europei di Atletica Roma 2024 ": è l'invito che Stefano, presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 , ha rivolto al Pontefice dopo avergli donato una ..."Sarebbe un grande onore accogliereFrancesco allo stadio Olimpico per gli Europei di Roma 2024".2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe un grande onore accogliere Papa Francesco allo stadio Olimpico per gli Europei di Roma 2024”. Questo l’invito rivolto dal presidente della FIDAL e d ..."Sarebbe un grande onore accogliere Papa Francesco allo stadio Olimpico per gli Europei di Roma 2024". Questo l'invito rivolto dal presidente della Fidal e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei a ...