Medioeriente | effetto shock su traffici e noli Ma che centrano le banche centrali?

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le tensioni geopolitiche in Medioriente hanno ormai coinvolto il Mar Rosso, dove le forze militari statunitensi e britanniche faticano a respingere gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, contro il passaggio delle navi mercantili. Una questione che determinando unonei trasporti marittimi, dove ihanno raggiunti livelli esorbitanti ed i transiti sono letteralmente crollati. Una questione che, secondo alcuni analisti, rischia anche di rimettere in discussione le politiche attese sui tassi Trasporto container Nel Mar Rosso giù del 70% Il numero dei container trasportati in nave attraverso il Mar Rosso è colato a picco negli ultimi giorni: secondo le stime del Kiel Institute si registra un pesante calo del 66% a 200mila containers al giorno dai circa 500mila giornalieri trasportati in media a gennaio nel periodo ...