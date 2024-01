Mbappé | la mamma | “Non lavorerò più per lui se il 30% va all’associazione benefica”

La madre di Mbappé , ha rivelato come è nata 'Inspired by KM', associazione alla quale andrà buona parte degli introiti del giocatore (golssip)

La madre di Mbappé , ha rivelato come è nata 'Inspired by KM', associazione alla quale andrà buona parte degli introiti del giocatore (golssip)

La mamma di Mbappé : «Non lavoro per lui per meno del 30% - piuttosto vado in pensione alle Maldive»

La mamma di Mbappé: «Non lavoro per mio figlio per meno del 30%, piuttosto vado in pensione alle Maldive» «Gli ho detto: “Non faccio niente sotto il ... (ilnapolista)