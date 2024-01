Mazzarri su Cajuste | «Sono preoccupato | potrebbe restare fuori un po’»

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il tecnico del Napoli, Walter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana parlando della partita e del momento di difficoltà che la squadra vive anche per le numerose assenze, alle quali si aggiunge ora quella diche si è infortunato nella partita di oggi. «un po’, mi ha detto che ha sentito qualcosa. Sembra una roba muscolare e in questi casi si può rimanereper un po’», L’infortunio diAl 75?, dopo un contrasto di gioco,finisce a terra e nel rialzarsi sente dolore dietro la coscia. Lo svedese chiama subito il cambio.guarda in panchina e indica Demme che entra al posto dello svedese. Il secondo tempo di Napoli-Salernitana inizia con ...

Napoli-Frosinone , LIVE : Turnover in vista e sorprese tattiche negli ottavi di finale di Coppa Italia. Diretta e aggiornamenti in tempo reale. La ... (napolipiu)

...(77 Demme), Lobotka, Gaetano (56 Raspadori); Politano (66 Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia. In panchina: Contini, Idasiak, D'Avino, Ostigard, Zanoli, Gioielli, Lindstrom. All. WalterIl pareggio ha dato maggior fiducia agli uomini di, nel giro di pochi minutiha costruito due palle gol prima di testa - traiettoria di poco sul fondo - , poi sfiorando la gioia ...Il Napoli vince in rimonta il derby contro la Salernitana e si porta momentaneamente a -2 dal quarto posto. A passare in vantaggio sono i granata, grazie alla gran rete dalla distanza di Antonio Candr ...Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, commenta a DAZN la vittoria in rimonta nel derby campano contro la Salernitana: `Penso che abbiamo ritrovato il gioco oltre.