Mazzarri rischia? Il Mattino spiazza tutti | “Ritorno di Garcia da non scartare”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 13 gennaio 2024) La situazione di Walterappare ancora salda sulla panchina del club, nonostante i risultati negativi. I risultati latitano, nel post gara contro il Torino, il direttore sportivo Meluso, unico a metterci la faccia dinanzi alle telecamere, ha chiaramente però preso posizione in favore di Walter: “C’è totale fiducia nel tecnico, non sarà oggetto di valutazioni in tal senso”. Un attestato di stima importante, a voler ribadire i motivi che hanno portato a tale scelta, nonostante gli zero goal nelle ultime uscite e le sconfitte, 4 dal suo avvento in campionato, senza dimenticare le due in coppa, una in Champions, l’altra contro il Frosinone, in una delle serate più umilianti della storia napoletana calcistica. Posizione di, per ildubbi della società La squadra è andata in ritiro, non ...