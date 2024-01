Matthew e Mew | voci sul ritiro | interviene la sorella di lui e spunta un video

Leggi su biccy

(Di sabato 13 gennaio 2024) Novità sul chiacchieratissimo M&M Gate di Amici 23. Dopo la conferma deldie Mew dalla scuola mariana d aparte della produzione, nell’ultima registrazione è intervenuta anche Maria De Filippi che ha spiegato di che natura sono i motivi che hanno spinto i due ha lasciare il programma. Questo non è bastato ai fan del talent, che hanno continuato ad indagare come dei veri detective. Basta fare un giro nell’hashtag di Amici23 per vedere che decine di utenti stanno pubblicando una brevissima clip di cinque secondi in cui si vede Mew in casetta (in una delle ultime puntate di Amici) mentre prendeva a pugni dei palloncini. Secondo i fan questa sarebbe la “prova” che la cantante era agitata: “Guardatela, aveva preso a pugni i palloncini. Mida dietro era spaesato“. Mi viene solo da piangere a non vedere più mew e...