Materazzi | Le polemiche di Inter - Verona? Vuol dire che ci temono

(Di sabato 13 gennaio 2024) ... Marco, ex leggenda dell', ha rilasciato un'vista alla Gazzetta, parlando della lotta scudetto dove la sua ex squadra è protagonista. Vale qualcosa, il +2 in ...

Materazzi , ex leggenda dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, parlando della lotta scudetto dove la sua ex squadra è ... (ilnapolista)

sulleInter - Verona Come le spiega, lepost Inter - Verona "Vuol dire che ci temono, semplice. La verità di quel finale di partita è che l'arbitro è stato ingannato ...I tifosi dell'Inter in particolare, che dopo le numerosedivampate per il gol non ... Tra questi anche l'ex difensore Marco, scagliatosi contro l'ex arbitro Bergonzi. "Un dettaglio ...Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "La verità è che vedo un obiettivo unico da parte di tutti: buttar giù l’Inter ...Marco Materazzi a Gazzetta: "L’Inter è temuta perché è la più forte. Decide il 4 febbraio.Altro che 4° posto, la Juve punta al titolo. Ma la seconda ...