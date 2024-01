Massimo Boldi | Milano città insicura | io me ne sono andato

'Bisogna però dire che la criminalità e la mancanza di sicurezza sono un problema che attanaglia un po' tutte le metropoli, non solo Milano', considera in conclusione...... fa registrare un'altra vittima illustre: a decidere suo malgrado di lasciare il capoluogo meneghino, come da lui rivelato nel corso di un'intervista concessa all' AdnKronos , è. L'...Il 12 luglio 2022 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito la medaglia d'oro al valor civile ...Secondo l'attore la situazione è "peggiorata rispetto al passato, io torno a casa e mi chiudo in 'cassaforte'" ...