Martina Rossi | morì per sfuggire a stupro Avvocati difesa | “Fu anche colpa sua”

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Condannati in via definitiva a 3 anni per tentato(assolti per prescrizione per morte come conseguenza di altro reato) perchéprecipitò dal sesto piano di un hotel di Palma di Majorca peralloil 3 agosto 2011. E oggi, tredici anni dopo, i trentenni aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che alloggiavano nello stesso albergo della ragazza, hanno chiesto, attraverso i loro, che il giudice civile del Tribunale di Arezzo – davanti al quale si svolge la causa per il risarcimento del danno – riconosca un grado di responsabilità della giovane studentessa ventenne di Genova nella caduta mortale. Fusua, in sostanza, se scavalcò la ringhiera nella fuga e cadde nel vuoto. Una ...

I legali dei due giovani, condannati a tre anni per tentato stupro, invocano una nuova perizia: 'Lei scavalcò la ringhiera'