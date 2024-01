Marsiglia sfiora la vittoria senza Correa! Strasburgo rovina i piani

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024) Frenata delin campionato con il secondo pareggio consecutivo 1-1 contro lo, dopo quello in casa del Montpellier. La squadra allenata da Gennaro Gattuso viene recuperata sul finale, ancoraJoaquin Correa infortunato. IN PAREGGIO – Lomomentaneamente idel, recuperando il risultato praticamente sul finale. I padroni di casa indirizzano subito la partita dopo appena due minuti, grazie alla rete di Gigot su assist di Vitinha. Gennaro Gattuso vede avvicinarsi sempre di più l’obiettivo quarto posto, ma è proprio nei minuti finali che lotrova la rete del pareggio con Sebas. Secondo pareggio consecutivo per il, ancoraJoaquin Correa ...