Marotta | 'Perché temere la Juve? Per Allegri | ha dato mentalità L'ho cercato per l'Inter dopo Conte'

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus: ecco la rispota a Pioli e Marotta sulla corsa Scudetto (pianetamilan)

In molti stanno dando l’Inter favorita per vincere la Serie A, nonostante si sia solo a poco meno di un terzo del campionato. Barzaghi spiega perché ... (inter-news)

Cosmi spende parole positive per Marotta ma anche per tutto il management dell’Inter nell’area tecnico-sportiva. L’allenatore perugino, intervenuto ... (inter-news)

Come a voler arginare le polemiche prima ancora che potessero prendere il largo, così Francesco Acerbi non ha perso tempo e si è... (calciomercato)

EccoGiuntoli osserverebbe anche altri profili per la mediana come ad esempio Jordan ...ricerca di un attaccante da acquisire nel mercato estivo e tra nomi attenzionati dall'ad Giuseppe...il penultimo, Paratici l'ultimo. Verificati i pro e i contro, pare una scelta improbabile, ... Quindi, vista così, ci sarebbero tutti in presuppostila sua futura squadra sia la Juventus. ...