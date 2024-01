Mario Sechi | la tassa dello Yemen tocca anche a noi

(Di sabato 13 gennaio 2024) La crisi del Mar Rosso è giunta alla logica apertura di un nuovo capitolo: l'intervento armato contro i ribelli, gli Houthi, che con una pioggia di attacchi alle navi commerciali hanno bloccato il transito dallo stretto di Bab el-Mandeb al Canale di Suez, uno dei passaggi chiave del commercio mondiale. I raid aerei di Stati Uniti e Regno Unito sullonon sono una sorpresa: le milizie sciite, l'Iran che le appoggia, sapevano delle conseguenze. Il tempo è scaduto: l'impatto sulle rotte (le navi oggi passano dal Capo di Buona Speranza), i ritardi nelle forniture di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, sono un fatto concreto (Tesla e Volvo hanno sospeso la produzione di auto in Europa per l'assenza di componenti), la “” con l'aumento dei noli e ...

Governare è prima di tutto un esercizio di pazienza. La leadership non si conquista quando vinci le elezioni, ma dopo , nel momento in cui si è ... (liberoquotidiano)

Lei è tornata . Tutte le pedine che erano rimaste in sospeso nel finale del 2023 sono andate a dama nell'inizio del nuovo anno. Il casino pirotecnico ... (liberoquotidiano)

È arrivata la Befana, che come sanno tutti “vien di notte con le scarpe tutte rotte”. E per quanto consumate, le suole della vecchia signora sono ... (liberoquotidiano)

Certi fenomeni si svelano spesso attraverso segnali deboli, episodi minimi che non sembrano avere in fondo gran significato. Due sono accaduti nelle ... (liberoquotidiano)

Michela Murgia è nata nel 1972 a Cabras, in Sardegna. Il vostro cronista è nato qualche anno prima (1968) nello stesso paese galleggiante tra mare e ... (liberoquotidiano)

MARCO TRAVAGLIO CONTROA OTTO E MEZZO Estratto da www.ilfattoquotidiano.it scontro tra marco travaglio ea otto e mezzo 1 Scontro infuocato a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, ...In onda il sabato dalle 8.30 alle 10 su Radio 24 Francesco Giavazzi ,, Gilles Gressani e Rossana De Michele saranno ospiti di Lucia Annunziata e Daniele Bellasio nella prossima puntata del programma Amici e nemici " l'informazione della settimana , in onda ...Scontro infuocato a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore responsabile di Libero, Mario Sechi, sull’abolizione del reato di abuso d’ufficio. Sechi d ...La scelta di Gabriel Attal come nuovo premier francese da parte di Emmanuel Macron sarà commentata da Gilles Gressani, direttore della rivista Le Grand Continent. Con il direttore responsabile del ...