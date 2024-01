Mare Fuori 4 | su RaiPlay arrivano le #Confessioni dei protagonisti

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tornano sule storie senza filtri di, dove i ragazzi della serie si raccontano davanti alle telecamere. La quarta stagione diarriverà su Rai2 in prima serata dal 14 febbraio (dal 1 febbraio su i primi episodi su): in attesa, dopo il grande successo della prima stagione, da

Mare Fuori torna in televisione. La nuova stagione è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma con tutto il cast: quando andrà in onda . La ... (ilcorrieredellacitta)

... periodi che, psicologicamente, vengono associati a sole,, vacanze e spensieratezza. Ma ... Così, si può organizzare un viaggio o una gitaporta , dedicare del tempo a una passione, cercare di ...... ritrovarsi nelinsieme al suo pianoforte, in un contesto surreale e assurdo che è, al ... l'album si propone di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emozionante edall'ordinario. ...NAPOLI - Tappa da "50 Panino" di Ciro Salvo per Maria Esposito, volto noto della celebre serie tv "Mare Fuori" per l'interpretazione del personaggio di Rosa Ricci. Ecco una foto pubblicata sulla pagin ...La quarta stagione di Mare Fuori arriverà su Rai2 in prima serata dal 14 febbraio (dal 1 febbraio su i primi episodi su RaiPlay): in attesa, dopo il grande successo della prima stagione, da lunedì 15 ...