Marchegiani | «Conte vinto ovunque | anche all’Inter ha lasciato eredità»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha parlato del possibile ritorno di Antonioin Serie A, dopo un passatoda vincente con l’ultimo scudetto conquistato dai nerazzurri. Di questo ne ha parlato l’ex portiere dagli studi di Sky Calciomercato L’Originale. POSSIBILE RITORNO – Lucaha parlato così riguardo l’ultima esperienza vincente di Antoniocon l’Inter: «è andato ha ottenuto risultati eun’impronta chiara. Ha creato una situazione che poi è rimasta vincente negli anni.forse non è andata così, ma ha comunquel’di una squadra forte. Ha delle caratteristiche ben precise, non puoi prenderee poi non lo assecondi in quelli che sono i suoi ...