Mar Rosso | nuovo attacco Usa contro gli Houthi | “Serve stabilità” I miliziani | “La risposta sarà forte”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gli Usa hanno condotto nuovi raidnello Yemen all’alba colpendo una postazione radar. L’è stato effettuato dalla nave da guerra statunitense Uss Carney utilizzando missili Tomahawk, ha affermato il Comando centrale di Washington. Si è trattato di “un’azione successivauno specifico obiettivo militare associato agli attacchi effettuati il ??12 gennaio, progettata per ridurre la capacità deglidi attaccare navi marittime, comprese le navi commerciali”, è stato spiegato in una nota. Gli Usa: “Ilgliper riportarenel Mar” L’è stato unilaterale, compiuto solo dagli Stati ...

La Fasan e la Martinengo sono le due navi italiane che in queste settimane sono in prima linea per protegge re l'import-export italiano dalla cridi ... (ilgiornale)

L'ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Linda Thomas - Greenfield, ha spiegato che il nuovo ha come obiettivo quello di 'riportare la stabilità nel' e 'ristabilire i ...Colpita la base dell'aeronautica Al - Dailami a Sana'a. L'esercito Usa: "Attacco per riportare stabilità nel". Turchia bombarda 'obiettivi terroristici' in Iraq e Siria Nuovi raid contro i miliziani Houthi nello Yemen oggi, 13 gennaio 2024. Secondo le ultime news, un'attacco effettuato all'alba ...TREVISO - E dire che i bilanci sorridono: più 30% di vendite rispetto allo scorso anno, clienti soddisfatti, produzione che va a gonfie vele. Ma i venti di guerra che arrivano dal Mar ...Colpita la base dell'aeronautica Al-Dailami a Sana'a. L'esercito Usa: "Attacco per riportare stabilità nel Mar Rosso". Turchia bombarda 'obiettivi terroristici' in Iraq e Siria ...