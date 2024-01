Mar Rosso | le bombe sulle basi Houthi e le minacce dei miliziani | «Colpiremo Usa e Londra»

L’escalation militare aggrava le ricadute economiche, soprattutto in Europa. La mancanza di componenti auto spinge a sospendere la produzione in due ... (ilsole24ore)

"La guerra di Gaza è tutt'altro che finita ma soprattutto è diventata una guerra regionale, perché si combatte in Iraq, in Siria, nello Yemen": ... (liberoquotidiano)

AGI - La chiamano la Porta delle Lacrime per le sue condizioni di navigazione pericolose e in realtà è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Bab al - Mandab, nel, è famosa per essere stata il luogo del blocco navale di Israele da parte dell'Egitto nella guerra dello Yom Kippur del 1973. Ed è ora è tornata prepotentemente sotto i riflettori per gli ...... dopo ben 27 attacchi compiuti dalle milizie filo - iraniane contro le navi in navigazione nel. Soprattutto un'operazione fin troppo annunciata, non solo pubblicamente, alla leadership di ...AGI - Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi Houthi nello Yemen. A rilanciare le azioni di Washington nel Golfo è stata la Cnn. L'obiettivo della nuova operazione, secondo quan ...L'esercito americano ha colpito un altro sito controllato dagli Houthi nello Yemen che, secondo quanto riferito, metteva a rischio le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo hanno riferito due funzionari ...