Mar Rosso | Crosetto “Serve nuova missione Ue | Italia parteciperà”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alla possibileeuropea per garantire la sicurezza nel Mar“l’sicuramente perchè passa attraverso il Maril 15% delle navi del commercio marittimo mondiale e l’è il paese più danneggiato. Noi abbiamo già una nave nell’area che protegge le nostre navi. Ci auguriamo che l’Europa si muova, per adesso è stata bloccata dalla Spagna che non ha voluto riconfigurare Atalanta, per cui sevirà unama il ministro Tajani sta già interloquendo perchè parta”. Così, al Tg1, il ministro della Difesa, Guido. “Non abbiamo avuto richieste di partecipare agli attacchi perchè i nostri alleati sanno benissimo che abbiamo bisogno di un’autorizzazione parlamentare. Non ...