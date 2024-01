Manchester United vs Tottenham Hotspur – probabili formazioni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Alla ricerca della prima doppietta contro ilnell’era della Premier League, ilcompie il lungo viaggio verso nord fino all’Old Trafford per l’interessante incontro di domenica 14 gennaio. Entrambe le squadre hanno iniziato il 2024 avanzando al quarto turno di FA Cup: i Red Devils hanno sconfitto il Wigan Athletic per 2-0, mentre la squadra di Ange Postecoglou ha vinto per 1-0 contro il Burnley. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSe l’antico ...

Antonhy Martial è in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United . Intanto non arrivano conferme su un'offerta del Marsiglia ... (calciomercato)

Il Manchester United è sempre più una delusione e gli ultimi risultati in campo sono frutto di una gestione pessima in fase di calciomercato. La ... (calcioweb.eu)

Nel tentativo di colmare il divario dalla vetta della Premier League, i campioni in carica del Manchester City si recano al St James’ Park per ... (sport.periodicodaily)

Ma proprio quando tutto sembra irrimendiabilmente compromesso, a Eric appare, sotto forma di fantasma, un altro Eric decisamente eccezionale: l'iconico calciatore francese delEric ...Di recente si era parlato della Premier League fortemente interessata , soprattuttoCity,e Liverpool. Nelle ultime ore è inoltre uscito fuori anche il Psg come ...Le aperture portoghesi di sabato 13 gennaio 2024: Record "Rivais em choque". Titola così il quotidiano Record, soffermandosi sugli scambi.Le aperture dei quotidiani inglesi di sabato 13 gennaio 2024 Mirror Sport "Sort your life out, Ant". Titola così in prima pagina il quotidiano.