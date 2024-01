Manchester United | nel mirino un giovane mediano dell'Anversa

Nel tentativo di colmare il divario dalla vetta della Premier League, i campioni in carica del Manchester City si recano al St James’ Park per ... (sport.periodicodaily)

- Tottenham è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Il match clou di questa insolita domenica ...I tedeschi lo hanno acquistato dal Vitoria Guimaraes per 18 milioni di euro e in queste quattro stagioni è cresciuto molto, tanto da attirare le attenzioni die Tottenham Hotspur. ...L'Inter invece monitorerebbe il profilo di Anthony Martial, attaccante in scadenza di contratto del Manchester United. La volontà del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe ...Manchester United-Tottenham è una partita della 21esima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: formazioni, pronostici.