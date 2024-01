Malpensa punta al 2035 e al Cargo Parla l’ad di Sea Brunini

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) C’era già stato il bilancio incoraggiante della scorsa primavera, in cui spiccava un ritorno all’utile per Sea di 182,5 milioni. Un altro indizio positivo, più recente, arriva dal bilancio di previ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti