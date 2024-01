Ma i giovani avranno mai la pensione?

Leggi su corriere

(Di sabato 13 gennaio 2024) Su lavoro e previdenza l’Italia è un Paese contraddittorio: agli under 35, cui sono offerti spesso impieghi precari, si chiede di reggere sulle proprie spalle un sistema pensionistico da pesi massimi. L’Ocse prevede che un neoassunto nel 2022 dovrà aspettare i 71 anni per ritirarsi. Senza più aiuti statali per fermarsi prima