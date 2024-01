Luxuria | tra i miei amanti un politico di destra | veniva al Pigneto con l’auto blu e ancora oggi…

(Di sabato 13 gennaio 2024) Vladimirracconta in una lunga intervista al Corriere la sua vita sentimentale. E lo fa con grande sincerità e disinvoltura. L’attivista ed ex parlamentare, rivela che la sua prima esperienza sessuale fu con un pedofilo, quando aveva solo 11 anni. A 16 anni il primo amore gay, un ferroviere di Foggia. E poi nella lista degli amori anche undi. «Fosse stato per lui – dice– staremmoinsieme e ogni tanto mi lancia l’amo, ma io non voglio più fare l’amante: lui era sposato. Ed era incauto: una volta venne a casa alconblu e la scorta. I ragazzi fuori con le birre nascosero subito le canne. Però ne ho un ricordo bellissimo: era galante, passionale, disponibile».Dopo, «sono diventata arida. Ho avuto solo scopamici, ...

Vladimir Luxuria: «Da ragazza mi adescò un pedofilo». Gli ex: «Sono stata amante di un politico di destra sposato. Ho avuto un'amicizia sentimentale con un attore». La transizione: «Non l'ho completat ...