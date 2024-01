L’ultima scoperta a Paestum | dagli scavi emergono due templi dorici – Il video

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel parco archeologico disono stati rinvenuti due nuovidi stile dorico, secondo quanto dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mic). Questaè il risultato di una campagna di scavo stratigrafico in corso nella zona occidentale dell’antica città di Poseidonia-, situata vicino alle mura e a poche centinaia di metri dal mare. I due edifici sacri, emersi dalle indagini archeologiche, offrono nuove prospettive sulla comprensione delle origini e dello sviluppo urbanistico della polis magnogreca. Il primo tempio, scoperto nel giugno del 2019 e indagato a partire da settembre del 2022, risale ai primi decenni del V secolo a.C. Presenta caratteristiche architettoniche e dimensioni uniche nel suo genere, con porzioni conservate dello stilobate e del crepidoma, misurando ...

