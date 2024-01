Luis Suarez | «Pensavo che Leo avrebbe concluso la sua carriera al Barça | non pensavo di incontrarlo di nuovo»

(Di sabato 13 gennaio 2024)è ungiocatore dell‘Inter Miami. Negli States ritrova Messi ma anche Busquets e Jordi Alba, suoi ex compagni al. Le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Inter Miami riportate dal Mundo Deportivo. «Non immaginavo che saremmo stati diinsieme perchéche Leola suaal. Nel 2019 immaginavamo di vincere tutto al Barcellona e sognavamo di ritirarmi lì. Prima me ne sono andato io e poi mi hanno seguito tutti gli altri». La prima conferenza stampa dicon la maglia dell’Inter Miami Domani si gioca il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, finale di Supercoppa spagnola. Ovvio che ...

David Beckham non si accontenta e per la nuova stagione ha già acquistato Luis Suárez, che tornerà quindi a fare coppia con la Pulce come ai tempi d'oro del Barcellona. Luis Suárez ya entró con su nuevo equipo, el Inter Miami de la Major League Soccer y lo hizo junto a Lionel Messi. Leo Messi y Luis Suárez han materializado este sábado, a primera hora de la mañana, la imagen que desde hace cuatro años habían proyectado.