Locatelli In Gazzetta ufficiale primo dl delega su disabilità

Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra, annunciando che "è uscito sullaufficiale il primo decreto legge delega in materia di disabilità". " foto Agenzia ...Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra, annunciando che "è uscito sullaufficiale il primo decreto legge delega in materia di disabilità". - foto Agenzia ..."Il piano di Allegri, scontro diretto con la Juve già in testa". Così titola stamattina La Gazzetta dello Sport. Inter in Supercoppa, alla Signora basta vincere le prossime tre con Sassuolo, Lecce ed ...Come confermato stamattina da La Gazzetta dello Sport, c'è l'idea Henderson per la mediana della Juventus. Sulle tracce di Moise Kean, sempre più in uscita dalla Juventus ...