Locatelli “In Gazzetta ufficiale primo dl delega su disabilità”

(Di sabato 13 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Garanzia di uguaglianza nell’accesso agli ambienti e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e postazioni di lavoro prive di barriere architettoniche e con la disponibilità di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei compiti di lavoro assegnati ai dipendenti”. Lo scrive su Facebook la ministra per le, Alessandra, annunciando che “è uscito sullaildecreto leggein materia di”.– foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra, annunciando che "è uscito sullaufficiale il primo decreto legge delega in materia di disabilità". - foto Agenzia ...Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra, annunciando che "è uscito sullaufficiale il primo decreto legge delega in materia di disabilità". - foto Agenzia ...Lo scrive la Gazzetta dello Sport, soffermandosi sull'imminente passaggio dell'esterno classe 2000 ai granta. La Rosea racconta che i presidenti dei due club, Iervolino e De Laurentiis, hanno infatti ...La Gazzetta dello Sport dedica spazio all'arrivo di Traorè al Napoli. Il calciatore si è detto subito felice e disponibile alla trattativa e non vede l'ora di vestire azzurro e tornare in Italia: "La ...