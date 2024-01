Lo scontro salvezza va al Verona | l' Empoli cede per 2-1

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Va alla sfidadel Bentegodi contro l'. I veneti si impongono per 2-1 grazie alle reti di Djuric in avvio e di Ngonge nella ripresa, con Zurkowski ad accorciare poi le distanze. I gialloblù partono subito forte e dopo nemmeno tre minuti passano in vantaggio. Duda calcia un corner dalla destra trovando Djuric, che di testa insacca firmando l'1-0 con l'aiuto della traversa. I toscani non ci stanno e pochi istanti dopo sfiorano il pareggio con Shpendi, evitato da un ottimo recupero difensivo di Magnani in scivolata che sporca in corner una conclusione a botta sicura dell'attaccante albanese. Gli uomini di Andreazzoli vanno nuovamente vicini all'1-1 al 34?, quando Grassi calcia a lato di poco una punizione dal limite dell'area. Dopo una prima parte di gara vivace, nel finale di ...