LIVE – Sprint maschile Ruhpolding 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sale l’attesa per vedere nuovamente all’opera Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, grandi protagonisti per l’Italia con il terzo posto ottenuto in staffetta. Insieme a loro anche l’altro azzurro Patrick Braunhofer. I maggiori indiziati per il successo finale sono il norvegese Johannes Thingnes Boe e il padrone di casa Benedikt Doll, che conducono rispettivamente la classifica generale e quella di specialità. In lizza per una posizione importante anche gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, gli altri norvegesi Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Endre Stroemsheim, Vetle ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Christiansen arriverà davanti a Giacomel , il podio non è ancora in ghiaccio. In pista ci sono atleti ... ()

Ile la diretta testuale dellamaschile di Ruhpolding 2024 , gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon . Sale l'attesa per vedere nuovamente ...... QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ... 4 - 4! 9 - Inizia il secondo quarto, stavolta lolo vincono i montenegrini che colpiscono il ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Ruhpolding (Germania), ...