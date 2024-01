LIVE Snowboard | PGS Scuol 2024 in DIRETTA | si comincia!

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Tra le donne invece l’unica eliminazione importante è stata quella di Daniela Ulbing. 13.18 Da segnalare alcune eliminazioni importanti tra i maschi. Non hanno infatti superato il turno gli svizzeri Gian Casanova e Dario Caviezel e il coreano Sangkyum Kim. 13.14 Questa mattina si sono disputate le qualifiche di entrambe le gare e hanno superato il turno ben 8 italiani. In campo maschile ce l’hanno fatta Edwin Coratti (con il terzo miglior tempo), Daniele Bagozza (quarto), Maurizio Bormolini (settimo), Roland Fischnaller (12°) e Aaron March (13°). Nella gara femminile, invece, hanno strappato il pass per le fasi finali Elisa Caffont (con il secondo miglior tempo), Lucia Dalmasso (terza) e Jasmin Coratti. Unico eliminato dunque Mirko Felicetti (20°). 13.10 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti ...

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... L'azione continua alle 11:45 con la replica dello ": Coppa del Mondo 2023/24 Cross a ... Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PGS di Scuol, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2 ... Dopo la pausa per le vacanze natalizie, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposta a Scuol, dove quest'oggi si svolgerà il primo PGS del 2024, il terzo della stagione. Sulle nevi svizzere si ...