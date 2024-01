LIVE Snowboard | PGS Scuol 2024 in DIRETTA | Fischnaller | Coratti e Dalmasso volano in semifinale!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Subito in pista quindi Jasmin! A sfidare l’azzurra c’è la giapponese Tsubaki Miki. 14.12 Ora le semifinali femminili. Queste le due sfide: J.(ITA) – T. Miki (JPN) C. Riegler (AUT) – L.(ITA) 14.11 Andreas Prommegger batte lo sloveno Zan Kosir nell’ultimo quarto e raggiunge Karl in semifinale. 14.10 Tutto facile per l’austriaco Benjamin Karl, che beneficia di un errore del tedesco Elias Huber per accedere agilmente al penultimo atto. 14.09 Lo sloveno Tim Mastnak è il secondo semifinalista: battuto l’austriaco Arvid Auner per 48 centesimi. Poi sarà dunque-Mastnak. 14.08vince per 84 centesimi e vola in semifinale. 14.07 C’è quindi subito il derby italiano tra March e ...