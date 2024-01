LIVE Sci alpino | Discesa Altenmarkt 2024 in DIRETTA | Nicol Delago prima a partire | attesa per Brignone e Goggia

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAFEMMINILE LADELLAMASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 10.32 Quella diè unaun po’ subdola. E’ vero che è molto tecnica, soprattutto nella parte centrale. Tuttavia in alto ed in basso la scorrevolezza conta tantissimo. Ieri Cornelia Huetter ha vinto il superG proprio facendo la differenza nel finale. 10.30 L’ultima di-Zauchensee, nel 2022, vide imporsi la svizzera Lara Gut-Behrami davanti alla tedesca Kira Weidle ed all’austriaca Ramona Siebenbofer. 10.29 Lafemminile si è svolta 14 volte in passato ad-Zauchensee. L’Italia ha ottenuto un solo podio, proprio ...