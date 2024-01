LIVE Sci alpino | Discesa Altenmarkt 2024 in DIRETTA | Goggia vince ed eguaglia Thoeni! Nicol Delago sul podio 4 anni dopo

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAFEMMINILE LADELLAMASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 12.02 La gara è interrottala caduta di Aicher. 12.01 Sofiasale a quota 24 vittorie in carriera in Coppa del Mondo,ndo Federica Brignone e Gustavo Thoeni. Imprendibile Alberto Tomba a 50. 12.00 Ora possiamo dirlo: HA VINTO SOFIAtorna sul4 lunghi! 11.59 Aicher cade nello stesso punto della Lie e finisce nelle reti. Anche in questo caso non sembra nulla di grave. 11.59 0.51 di ritardo per Emma Aicher al primo intermedio. 11.58 La ...