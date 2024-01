LIVE Sci alpino | Discesa Altenmarkt 2024 in DIRETTA | Goggia vince ed eguaglia Thoeni! Nicol Delago sul podio 4 anni dopo

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIAFEDERICA BRIGNONE SCONSOLATA: “HO SBAGLIATO TUTTO” LA GIOIA DI: “IL CUORE MI SCOPPIA” IL VIDEO DELLA VITTORIA DI SOFIA12.21 La francese Karen Clement cade a metà pista e la gara viene sospesa. 12.20 L’austriaca Michaela Niederweiser è 23a a 2.24 dalla vetta. 12.19 La statunitense Jacqueline Wiles centra una buona 14a posizione a 1.39 da. 12.17 La francese Anouck Errard chiude 30a a 3.72. 12.15 La statunitense Keely Cashman si ferma in 31a posizione a 4.07. 12.13 Monica Zanoner 27ma a 2.10. 12.11 Sofiaprima di oggi non era ...

Ile la diretta testuale della discesa femminile di Altenmarkt - Zauchensee 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'Italia vuole invertire la rotta dopo il deludente ...... 10:45 DISCESA LIBERA FEMMINILE Dopo il Supergigante di ieri vinto dall'austriaca Caroline Huetter la Coppa del Mondo femminile ditorna in pista: in programma a Altenmarkt - Zauchensee (Austria),...(ANSA) - ALTENMARKT IM PONGAU, 13 GEN - Grande giornata delle ragazze jet azzurre nella discesa sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. Ha vinto, dopo la caduta di venerdi' nel superG, una com ...ALTENMARKT IM PONGAU (AUSTRIA) - Show di Sofia Goggia in Austria, dove la 31enne sciatrice bergamasca (campionessa olimpica nel 2018) ha vinto la discesa libera ad Altenmarkt-Zauchensee (conquistando ...