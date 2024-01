LIVE Sci alpino | Discesa Altenmarkt 2024 in DIRETTA | doppietta vicina con Goggia e Nicol Delago!

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAFEMMINILE LADELLAMASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 11.22 Stuhec non preoccupa. 0.61 di ritardo al primo intermedio. 11.22 Gut-Behrami oggi è stata la migliore nel dipingere le curve, ma ha perso davvero un’enormità nei piani. Attenzione ora alla slovena Ilka Stuhec, sempre una mina vagante. 11.21 DIETROOOOOO!!! Perde tantissimo nell’ultimo intermedio, Gut-Behrami è quinta a 62 centesimi. 11.21 Recupera, è pericolosissima: 0.35 al terzo intermedio, 0.28 al quarto. 11.20 La svizzera è però dietro di 0.38 al secondo rilevamento. 11.19 Gut-Behrami incanta: 8 centesimi di vantaggio al primo rilevamento. 11.18 SECONDA PUCHNER! Pari merito conDelago. L’austriaca si ferma ...

Ile la diretta testuale della discesa femminile di Altenmarkt - Zauchensee 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'Italia vuole invertire la rotta dopo il deludente ...... 10:45 DISCESA LIBERA FEMMINILE Dopo il Supergigante di ieri vinto dall'austriaca Caroline Huetter la Coppa del Mondo femminile ditorna in pista: in programma a Altenmarkt - Zauchensee (Austria),...Segui Discesa Donne di Altenmarkt/Zauchensee con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.La Coppa del Mondo femminile di sci torna in pista: in programma a Altenmarkt-Zauchensee (Austria), una discesa libera.