LIVE Sci alpino | Discesa Altenmarkt 2024 in DIRETTA | DIRETTA | Sofia Goggia fa 24 ed eguaglia Thoeni! Nicol Delago sul podio dopo 4 anni

12.44 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO: 1) Mikaela Shiffrin 929 punti, 2) Federica Brignone -164 punti, 3) Petra Vlhova -207 punti, 4) Lara Gut-Behrami -280, 5)

Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 13 gennaio 2024, 10:45 DISCESA LIBERA FEMMINILE Grande Italia nella discesa libera di Altenmarkt - Zauchensee (Austria). Sofia Goggia ha ...Ile la diretta testuale della discesa femminile di Altenmarkt - Zauchensee 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'Italia vuole invertire la rotta dopo il deludente ...Secondo centro stagionale (il primo nella specialità) per la bergamasca, ma è super Italia con la gardenese terza e quindi sul podio quattro anni dopo ...(ANSA) - ALTENMARKT IM PONGAU, 13 GEN - Grande giornata delle ragazze jet azzurre nella discesa sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. Ha vinto, dopo la caduta di venerdi' nel superG, una com ...