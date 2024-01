LIVE Scandicci-Milano 0-0 | A1 volley femminile in DIRETTA | regna l’equilibrio | ospiti sul +2 16-14

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-18riesce prima a contenere su Sylla, nulla può sul mani-fuori cercato e trovato da Egonu. 16-17 In rete il servizio della transalpina entrata a freddo. 15-17 Brivido ancora per Egonu, il suo attacco viene murato da Herbots ma il pallone finisce fuori di un soffio. Nelle file milanesi entra Cazaute al posto di Daalerop per la batutta. 15-16 Altra azione prolungata che si conclude con un errore. E’ di Egonu che arriva male sul pallone e lo colpisce ancora peggio. 14-16 ACEEEEEE EGONU! +2, Parrocchiale non può fare nulla sul servizio dell’opposta italiana. Arriva il time out richiesto da Barbolini. 14-15 Si riscatta subito Daalerop con una parallela vincente a muro a uno. 14-14 Daalerop va alta a cercare il tocco delle mani del muro senza riuscirci, revisione ...