LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | tra poco Lara Naki Gutmann

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:57 Sono entrate sul ghiaccio le atlete del secondo gruppo di lavoro, tra cui ancheWarm-Up Group 2 7 Mariia SENIUK ISR 18 54.53 8 Josefin TALJEGARD SWE 13 57.33 9 Emmi PELTONEN FIN 14 56.73 10 Aleksandra GOLOVKINA LTU 15 55.80 11 Nina POVEY GBR 17 54.78 12ITA 16 55.68 12:56 Questa quindi la classifica dopo il primo gruppo di lavoro Pl. Name Nation Points SP FS 1 Sofja STEPCENKO LAT 157.69 21 1 2 Nataly LANGERBAUR EST 155.32 19 3 3 Kristina ISAEV GER 155.28 20 2 4 Alina URUSHADZE GEO 140.66 23 4 5 Jade HOVINE BEL 140.38 22 5 6 Barbora VRANKOVA CZE 116.90 24 6 12:54 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 20.21: Ora tocca al terzo degli italiani in gara, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 21.01: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 In questo lunga gara i fari saranno puntati su Lara Naki Gutmann e Sarina Joos : l’obiettivo è solo ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... Successivamente, alle 14:10 , spostiamo l'attenzione al "di Figura: C.ti Europei Libero ...Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Arrivato in Alto Adige a 7 anni da Livorno, l’azzurro ha commesso uno sbaglio nella prima parte dell’esibizione che gli è costato il podio, davanti a lui l'altro italiano Matteo Rizzo. Foto: Facebook ...Arrivato in Alto Adige a 7 anni da Livorno, l’azzurro ha commesso uno sbaglio nella prima parte dell’esibizione che gli è costato il podio, davanti a lui l'altro italiano Matteo Rizzo. Foto: Facebook ...